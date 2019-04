Dermatologista Gabrielle Adames aponta novidades no segmento em que atua, desta vez com foco no público masculino

Cuidados com a estética deixou de ser algo só feminino. Homens de diferentes idades estão atentos a aparência, deixando de lado antigos preconceitos e passando a cuidar cada vez mais da saúde da pele e dos cabelos. A Dra. Gabrielle Adames, médica pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande e especialista em Dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), focou seu trabalho na medicina dermatológica masculina. Com consultório em Porto Alegre e em Capão da Canoa, a médica dedica-se também, no atendimento de pacientes com alterações no couro cabeludo. “A preocupação com a estética deixou de ser só feminina. Homens de diferentes idades se preocupam com a aparência. E hoje em dia, as exigências do mercado de trabalho também ajudam a ditar esta tendência, pois as empresas procuram profissionais que estejam com aparência saudável. Em alguns casos, chega a ser pré-requisito para contratações”, adianta Gabrielle.

Dentro deste cenário, a clínica Gabrielle Adames apresenta novidades nesta área, trazendo o que há de mais moderno em tratamentos para cabelos masculinos. Entre elas, o MMP (Microinfusão de Medicamentos na Pele). Trata-se de uma aplicação de medicamentos que ajudam no fortalecimento e crescimento dos fios do cabelo de forma rápida e efetiva. “Os cabelos dos homens são diferentes do das mulheres. E justamente por isso, devem ser cuidados de maneira especial. Os fios são mais espessos, fortes, o couro cabeludo geralmente é mais oleoso. Sendo assim, na maioria dos casos, a prioridade é a prevenção e uma avaliação criteriosa do tratamento a ser aplicada quando o paciente já está com o crescimento capilar afetado”, explica Dra. Gabrielle.

Para o rosto, os homens estão mais atentos a procedimentos com resultados naturais, sem cirurgia e tempo de recuperação. A técnica de preenchimento do “MdCodes” deixa a face com um aspecto mais jovem, melhora a flacidez e o contorno facial, corrige assimetrias, deixando o rosto mais proporcional, de forma muito discreta.

Ainda sobre os cuidados com a pele masculina, Gabrielle adianta algumas dicas. Como a pele do homem é mais oleosa, os dermocosméticos podem ser boas opções, pois limpam a pele e suavizam o rosto, deixando-o fresco e confortável. Outra opção para combater a oleosidade é a optar por veículos em gel, gel-creme ou sérum nos cosméticos anti-aging e protetor solar.

Mais dicas e informações sobre o trabalho da dermatologista Gabrielle Adames pelo site www.gabrielleadames.com.br ou pelo instagram @gabrielleadamesdermato.

