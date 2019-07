Desconhecimento

Se o governo cita vagamente números para sustentar a reforma da Previdência, a oposição erra mais ainda: não mostra nada para sustentar seus argumentos de que as mudanças vão penalizar pensionistas e aposentados. O projeto será aprovado no plenário da Câmara dos Deputados.

Acontece

Enquanto os poderes no Estado brigam por fatias do orçamento deficitário, o Hospital Regional de Santa Maria espera recursos. São 20 mil metros quadrados que custaram 70 milhões de reais. A obra demorou 15 anos para terminar. Inaugurado em 2018, só o ambulatório funciona.

Não saem do lugar

As Parcerias Público Privadas enfrentam obstáculos no Rio Grande do Sul: 1º) o pouco conhecimento de técnicos do governo para levar adiante as negociações; 2º) os aportes privados exigem a disponibilidade de investimentos públicos e de recursos para constituir o fundo garantidor. Com a crise fiscal, não há dinheiro para isso.

Busca a mesma rota

Assessores do governador Romeu Zema acompanharam pela TV Assembleia os debates e as votações sobre o futuro da CEEE, da Sulgás e da CRM. Em agosto, Zema enviará projetos ao Legislativo para desestatização das Companhias Energética e de Saneamento de Minas Gerais. Outras informações serão colhidas com a vinda de técnicos a Porto Alegre.

Década perdida

Economistas de reconhecimento mundial concluem o acompanhamento iniciado em 2011. Até 2020, o Brasil crescerá 10,6 por cento. O desempenho de países emergentes da Ásia chegará a 93 por cento; Estados Unidos a 24,5 por cento e União Européia a 18,5 por cento.

É de entristecer

A queda da participação do município de Rio Grande na previsão de retorno do ICMS, em 2020, assusta a Prefeitura e a população. Serão menos 16,68 por cento em relação a 2019. Consequência do desastre do polo naval que deveria abrir uma nova era de desenvolvimento econômico e social. A corrupção na Petrobras levou tudo abaixo.

Passo de tartaruga

Porto Alegre terá redução de 5,20 por cento na participação do bolo total do ICMS em 2020. Efeito de um processo iniciado no final de 1970, com a expulsão de indústrias para preservar o meio ambiente. O projeto era transformar em cidade de serviços. As áreas das fábricas no Quarto Distrito são hoje comparáveis ao cartão postal de Saigon pós-guerra. O Centro de Convenções, que serviria como alavanca para gerar empregos e impostos, está no papel desde 2011. Desse jeito não há como prosperar.

Rigor com os outros

A Prefeitura de Porto Alegre multará 574 proprietários de imóveis cujas calçadas não foram consertadas.

Por um lapso, talvez de memória, os zelosos fiscais deixaram de tirar do bolso o bloquinho de autuações nas inúmeras vezes em que passaram pelo Calçadão da Andradas, entre General Câmara e Marechal Floriano. É possível também que não tenham reconhecido aquele trecho, que é de responsabilidade da Prefeitura, como rua. Um dos cartões postais da cidade está mais para cenário de um festival de buracos.

Há 3 anos

Parte da base aliada se uniu à oposição e impôs a primeira derrota ao governo Temer a 7 de julho de 2016. Foi rejeitada na Câmara dos Deputados a urgência para votação da proposta de renegociação das dívidas de Estados com a União por mais 20 anos. Para aprovação, o requerimento precisava do voto favorável de 257 parlamentares, mas obteve 253.

Jogo das arquibancadas

O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro Sérgio Moro, assiste a decisão da Copa da América. O cronista Nelson Rodrigues dizia que o Maracanã vaia até minuto de silêncio. O poder será posto à prova hoje.

