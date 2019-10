Desinsetização interromperá serviços da Unidade de Saúde Animal

A Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), em Viamão, interromperá suas atividades a partir das 12h da próxima sexta-feira (11) para a desinsetização e desratização em seus espaços. Os atendimentos serão restabelecidos a partir das 8h30min de terça-feira (15).

O gestor da Diretoria Geral de Direitos Animais, Bruno Wagner, explica que a medida é necessária para a prevenção e controle de pragas nas áreas internas e externas da Unidade. “Diariamente, recebemos um elevado fluxo de tutores, que encaminham seus animais para consultas e procedimentos cirúrgicos. Portanto, cuidados deste tipo são muito importantes”, alertou.

Atividades

O atendimento na Usav é realizado diariamente das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h. Os serviços são voltados a tutores cadastrados junto ao Programa Bolsa Família e para animais em situação de rua.

Com foco na guarda responsável e esterilização de animais, há um cadastro com 67 entidades e protetores independentes divididos em dois sistemas: atendimento clínico veterinário na Usav – todas as quartas-feiras – ou participação no evento Brechocão, que ocorre a cada segundo domingo do mês.

