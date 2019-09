Cerca de 30 pessoas morreram depois de um deslizamento de terra em uma mina de ouro no Chade, informou nesta quinta-feira (26) o ministro da Defesa do país, segundo a Reuters. A mina fica na região de Tibesti, perto da fronteira com a Líbia, e operava de forma ilegal. O deslizamento aconteceu na manhã de terça-feira (24), e é possível que ainda haja vítimas soterradas nos destroços.

