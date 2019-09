Destilarias e vinícola do Sul participam de feiras internacionais com o apoio do Sebrae RS

Produtores estarão na Cachaça Trade Fair e Wine Trade Fair, eventos voltados para toda cadeia produtiva da bebida visando, principalmente, a abertura do mercado no Brasil e no exterior

Iniciativa do Sebrae RS, como parte de um projeto que apoia as indústrias de alimentos e bebidas Premium do estado para acesso a novos mercados, leva destilarias e vinícola regionais a duas feiras internacionais que acontecem em São Paulo, de 17 a 19 de setembro: a Cachaça Trade Fair e a Wine Trade Fair.

Os expositores representando o Sul serão as cachaçarias Bento Albino, de Maquiné, e Velho Alambique, de Santa Tereza, além da vinícola Fin, localizada nas margens da BR285, entre Ijuís e Missões.

“Essa ação especial desenvolvida pelo Sebrae tem duração de três anos. As empresas servirão de modelo para estimular a participação de outros produtores nas próximas edições dos eventos”, explica Francine Oliveira Danigno, gestora de projetos do Sebrae RS.

As feiras são 100% B2B e acontecerão das 14h às 20h no Pavilhão de Exposições do Anhembi. São eventos voltados a toda cadeia produtiva, desde aos profissionais que atuam no cultivo até à comercialização da bebida.

Simultaneamente às feiras, acontecerá o Congresso Internacional da Cachaça e do Vinho, onde serão tratados desde os aspectos técnicos até questões políticas e comerciais, a fim de contemplar da agricultura à comercialização das bebidas.

De acordo com a organização, em 2018 foram quase 2 mil compradores qualificados e mais de 3 mil visitantes. E a edição de 2019 da Cachaça Trade Fair e da Wine Trade Fair chegam consolidando-se como vitrines internacionais para que as empresas possam ver e serem vistas.

Cachaça Trade Fair e Wine Trade Fair 2019/ 17 a 19 de setembro/ 14h às 20h/ Pavilhão de Exposições do Anhembi/ Av. Olavo Fontoura 1209, Santana – São Paulo – SP

Deixe seu comentário: