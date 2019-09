Detran realiza leilão de veículos em Passo Fundo nesta quarta-feira

O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) promove, nesta quarta-feira (25), em Passo Fundo, um leilão de veículos e sucatas de oito Centros de Remoção e Depósito da região. O evento ocorre às 10h no auditório da Universidade de Passo Fundo (UPF). No total, serão ofertados 897 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários que estão nos depósitos de Carazinho, Casca, Ciriaco, Marau, Passo Fundo e Tapejara. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem ou veículos com documentação (aptos para voltar à circulação). Os veículos com documentação não têm restrições policiais e/ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

