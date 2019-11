Porto Alegre Devedores de IPTU de Porto Alegre podem quitar débitos no Banco do Brasil

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

Fachada do prédio Intendente José Montaury (Prefeitura Nova), em Porto Alegre, onde também funciona a Secretaria Municipal da Fazenda. Foto: Cristine Rochol/PMPA Fachada do prédio Intendente José Montaury (Prefeitura Nova), em Porto Alegre, onde também funciona a Secretaria Municipal da Fazenda. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Os devedores de IPTU que possuem conta no Banco do Brasil poderão quitar o tributo diretamente nos canais de atendimento do banco até o final deste mês. Buscando facilitar o recolhimento, a Receita Municipal encaminhou a lista de devedores inscritos em dívida ativa e o banco disponibilizou a funcionalidade em seus canais de atendimento, como caixa automático e aplicativo no celular. Em caso de dúvida, em relação ao valor cobrado ou ano do débito, os contribuintes podem contatar a Receita Municipal pelo WhatsApp (51) 99348-9424.

