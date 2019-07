Dia D oferece 367 vagas para Pessoas com Deficiência no Sine Municipal

Nesta quinta-feira (4), o Sine Municipal organiza mais uma edição do Dia D com vagas voltadas a Pessoas com Deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS. Entre às 8h e 13h, na sede do Sine, 367 ofertas de emprego serão oferecidas em parceria com 14 empresas convidadas. As entrevistas são realizadas na própria sede, localizada na av. Sepúlveda, esquina com a av. Mauá. As demais vagas, também para PCDs, estão disponíveis para consulta em todas as agências Sine da região.

As vagas disponíveis para reabilitados do INSS ficam a critério de cada empresa presente. Entre as ofertas, o destaque é para Técnico de Enfermagem, com 58 postos, seguido por Auxiliar de Limpeza e Operador de Loja, com 40 vagas cada. A ação busca dar melhor atenção e aconselhamento para pessoas que possuem capacidades e competência para o trabalho, independente do tipo de deficiência que o trabalhador possua. Até novembro, uma vez por mês, haverá um dia de inclusão social e profissional de PCDs e reabilitados do INSS. As próximas edições ocorrem nos dias 8 de agosto, 5 de setembro, 3 de outubro, 7 de novembro e 5 de dezembro.

O Dia D é uma ação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte (SMDSE) promovido pelo Ministério do Trabalho, por meio da Coordenadoria-Geral do Trabalho, Emprego e Renda, responsável pelo Sine Municipal.

