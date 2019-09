Dia D tem 91 vagas de emprego para pessoas com deficiência nesta sexta

O Sine Municipal promove, nesta sexta-feira (27), mais uma edição do Dia D, com vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs) e reabilitados do INSS. Entre 9h e 13h, na sede do Sine, 91 vagas de emprego serão ofertadas em parceria com 15 empresas que estarão no local para fazer as entrevistas diretas com os candidatos. Os interessados devem ir ao Sine (Avenida Sepúlveda, esquina com avenida Mauá), levando carteira de trabalho, comprovante de residência e laudo da Classificação Internacional de Doenças (CID).

O objetivo é proporcionar a inclusão no mercado de trabalho em um dia de atendimento exclusivo para o público. A ação está integrada com a Agenda do Trabalho Decente e o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver sem Limite, da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. A partir das 13h, a unidade do Sine Municipal estará fechada para ações internas, reabrindo na segunda-feira (30) às 8h.

Confira as vagas:

Auxiliar de cozinha – 2

Auxiliar administrativo – 3

Atendente – 5

Ajudante operacional – 1

Assistente de biblioteca – 1

Assistente técnico – 1

Porteiro – 10

Operador de estacionamento – 10

Auxiliar de limpeza – 26

Hidráulico – 2

Auxiliar de produção – 2

Eletricista predial – 2

Pintor de alvenaria – 2

Azulejista – 2

Ferreiro – 2

Pedreiro – 2

Atendente receptivo – 3

Líder de limpeza – 1

Encarregado de limpeza – 1

Operador de máquina limpeza (CNH) – 4

Pintor – 1

Repositor – 6

Camareira – 1

Auxiliar de depósito – 1

