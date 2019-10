Dia das Crianças é destaque em vídeo da Biscoitos Zezé, aproximando o público da marca

A Biscoitos Zezé mais uma vez ingressa na mídia com uma campanha temática, marcando o Dia das Crianças. A ideia central passa por crianças em uma escola, na sala de aula, no pátio, brincando ao lado de seus professores, recebendo em um determinado momento o personagem Zezinho, que distribui produtos da Zezé para o público infantil, agregando escola e alunoso, somada à valorização da imagem da empresa, integrada à comunidade. A campanha, intitulada A Verdadeira Infância da Biscoitos Zezé, leva a assinatura “Carinho que vem de família”, que marca tradicionalmente as ações da empresa localizada na zona sul do Estado, em Pelotas. As campanhas e ações de marketing da Zezé são da agência Mark+, dirigida por Sylvio Ballverdu.

