Dia do Desafio mobilizará municípios gaúchos

A 25° edição do Dia do Desafio será realizada em 485 municípios gaúchos que foram desafiados a praticar atividades em prol do bem-estar. O evento acontecerá durante esta quarta-feira (28), e propõe que as pessoas interrompam suas ações rotineiras e pratiquem qualquer atividade física por, pelo menos, 15 minutos consecutivos.

Como funciona?

A ação acontece em forma de competição saudável entre duas cidades. O município que mobilizar mais pessoas em relação ao número oficial de habitantes vence.

Neste ano, o evento também será marcado em todo o estado pelo Desafio Solidário, que tem o objetivo de arrecadar roupas, calçados e cobertores para a Campanha do Agasalho, realizada pelo Governo do RS, em parceria com o Sistema Fecomércio-RS.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, diversos pontos serão contemplados com atividades. Entre os destaques da programação está a Corrida Noturna. A prova terá largada às 00h01, na Rótula das Cuias (Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 135), com percursos de 3 km, 5 km e 10 km pela Avenida Beira Rio.

Ao longo do dia, diversos espaços da capital gaúcha receberão atividades, como chute a gol, muro de escalada, futmesa, artes marciais, bicicletas ergométricas que geram energia, além de açõess no comércio. Confira abaixo a programação detalhada.

