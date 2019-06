Dia do Meio Ambiente no Lar Esperança

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) vai realizar nesta quarta-feira (05) oficinas lúdicas sobre atitudes ecológicas em relação ao ambiente em que vivemos para crianças em situação de vulnerabilidade social, de 6 a 11 anos, do Lar Esperança, em Porto Alegre. Entre as atividades estão a oficina de educação infantil com a história A aventura das Gotas.

