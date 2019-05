Dia Internacional de Sapateado

A Comemoração do Dia Internacional do Sapateado Americano será neste sábado (25), no Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (Av. Erico Verissimo, 307), em Porto Alegre. As atividades iniciam-se às 14h, em frente ao Centro Municipal de Cultura, e reúnem bailarinos, estudantes, professores, em comemoração ao nascimento de Bill Robinson Bojangles, ícone no ramo.

