Talibãs e autoridades afegãs de alto escalão retomaram no domingo (7), no Catar, um diálogo para tentar alcançar uma solução política, no momento em que os Estados Unidos buscam se retirar da guerra mais longa de sua história. Organizado pela Catar e pela Alemanha, o encontro acontece em meio a um forte dispositivo de segurança em um hotel em Doha.

