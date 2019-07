Dicas para os vestibulandos: estudar ou descansar no período de férias?

Falta apenas alguns dias para as tão esperadas férias de julho e alguns estudantes já estão planejando seus dias de descanso e lazer. Porém, os vestibulandos sabem que esse recesso pode ser aproveitado para dar um gás nos estudos e se aproximar da tão almejada vaga.

Conforme o coordenador do Anglo Vestibulares, Madson Molina, esse período de pausa no meio de ano pode ser uma ótima chance para o candidato sair na frente dos concorrentes. Mas isso não significa que tenha que fazer uma rotina de atividades mais intensa, e sim mais equilibrada com tempo para descanso e lazer.

Segundo Molina, o estudante não deve estudar todos os dias das férias, pois deve voltar mais entusiasmado, e não mais cansado. “Destinar, por exemplo, a última semana apenas para descansar e as primeiras semanas para estudar pode funcionar melhor”, explica o coordenador do Anglo.

Outra dica que Madson Molina dá para os alunos é não misturar os dias de lazer com dias de estudos: “O cérebro precisa reconhecer o descanso e identificar uma espécie de ‘marcador’ de encerramento do primeiro para o segundo semestre”. Nesse intervalo, é bom revisar os conteúdos em que se tem mais dificuldade e colocar em dia as tarefas atrasadas.

