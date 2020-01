Magazine Diogo Nogueira é atração confirmada na final do Circuito Verão Sesc de Esportes 2020

2 de janeiro de 2020

Com entrada gratuita, apresentação será na Praia dos Moles, em Torres, no dia 07 de março Foto: Marcos Hermes Foto: Marcos Hermes

As disputas do 19º Circuito Verão Sesc de Esportes estão apenas começando, mas a grande atração musical já está confirmada: Diogo Nogueira fará show aberto a toda comunidade no sábado, dia 07 de março de 2020, durante as finais da competição em Torres, no Litoral Norte gaúcho. Com o show Tá Faltando o que?, o músico sobe ao palco montado na Praia dos Moles (Praça da SAPT – Av. Beira Mar, s/n), a partir das 20h30, para show gratuito com os principais sucessos da carreira e seus últimos lançamentos, além de homenagens a grandes nomes da MPB e do samba como Djavan, Martinho da Vila, Caetano Veloso, Zeca Pagodinho e João Nogueira.

Considerado o maior evento de praia do Sul do País, com a participação de atletas de 100 municípios gaúchos, o Circuito Verão Sesc de Esportes está com inscrições abertas em todo o RS para as etapas municipais, que classificam para a final em Torres. As modalidades em disputas serão: Basquetebol de Areia, Beach Soccer, Handebol de Areia, Voleibol de Duplas, Futevôlei e Beach Câmbio, além de três novidades: Basquete de Trio, Skate e Surf. A realização do evento é do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em parceria com as Prefeituras Municipais. Confira mais informações em www.sesc-rs.com.br/circuito.

Esporte Sesc

Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, “Esporte Sesc – Praticar Faz Bem”, pilar do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, realiza torneios e competições, tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Sesc Triathlon e o Circuito Sesc de Corridas, além das ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas Academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação NBR ISO 9001:2015.

Show de Diogo Nogueira na final do Circuito Verão Sesc de Esportes 2020/ 07/03 (Sábado)/ 20h30/ Praia dos Moles (Praça da SAPT – Av. Beira Mar, s/n)/ Entrada gratuita para toda comunidade

