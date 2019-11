A fim de estreitar laços entre a União Europeia e o Rio Grande do Sul, o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ibáñez, foi recebido nessa terça-feira pelo governador gaúcho Eduardo Leite no Palácio Piratini. Essa foi a primeira visita oficial do diplomata ao Estado e antecede a visita de embaixadores do bloco ao Brasil, incluindo Porto Alegre, prevista já para esta semana.