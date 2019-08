Um convênio firmado na quarta-feira (14) entre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Rio Ônibus (Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro) vai fornecer duas passagens de ônibus para quem passar por uma central de custódia e for liberado. O auxílio também será entregue a quem deixar a prisão depois de cumprir pena e não tiver condições de voltar para casa.

