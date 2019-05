Previ apresenta resultados do fundo de pensão de 2018

Na manhã desta quinta-feira (30), os diretores de investimentos e do setor administrativo da Previ, Marcus Moreira de Almeida e Marcio de Souza, vieram a Porto Alegre para apresentar os resultados da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil em 2018. A Previ está entre os maiores fundos de pensão da América Latina, totalizando, em todo o Brasil, mais de 200 mil associados, o que soma R$196 bilhões em ativos.

No balanço divulgado, estão dados sobre os aposentados e pensionistas associados ao programa, que representam juntos 104.797 dos contratos, e recebem certa de R$12 bilhões em benefícios por ano. O valor médio dos complementos pagos pela Previ são consideravelmente maiores que os da previdência oficial: apenas em São Paulo, onde está o maior número de associados, o valor chega a R$9.314,31.

Durante o evento, o público pode esclarecer dúvidas a respeito da política de investimentos do fundo. Sabe-se que, no Rio Grande do Sul, mais de 26 mil pessoas estão associadas a Previ. O estado recolhe R$ 140,1 milhões em benefícios por mês, além de possuir dois empreendimentos mobiliários e cinco empresas participantes.

Deixe seu comentário: