Disciplina sobre Harry Potter? Curso de história de universidade em Santa Maria utiliza exemplos do bruxo

Conhecido primeiramente por ser personagem de uma série de livros, a história do jovem bruxo Harry Potter, que já foi parar nas salas de cinema com uma franquia de sucesso, a partir do próximo semestre também será assunto em uma universidade! Com a criação de uma disciplina que analisa o impacto das histórias da autora J.K. Rowling nas gerações da virada do milênio, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na Região Central do Rio Grande do Sul, terá a cadeira eletiva “Fenômenos Literários Contemporâneos: Harry Potter e a virada do milênio”, que será ministrada pela professora do curso de História Nikelen Witter.

A partir de histórias de Harry Potter, elementos que se relacionam com temas atuais, como o abuso infantil, escravidão moderna, determinação e liberdade, banalidade do mal, além de conceitos de revolução, resistência, conservadorismo e resiliência serão abordados na disciplina.

De acordo com a universidade, a cadeira eletiva terá carga horária de 30 horas, nas quartas-feiras à tarde, com 50 vagas. As aulas começarão em agosto. A famosa história do bruxo já foi tema de outros cursos, como na USP, que ofereceu uma extensão no ano passado, e na Unicamp, onde o bruxo também entrou na sala de aula de História.

