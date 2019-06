Distribuidoras lucram

Começou um esforço oficial para inibir os preços abusivos e garantir a concorrência no setor de combustíveis: o Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu o prazo de 120 dias para a Agência Nacional do Petróleo decidir sobre o fim da exclusividade nos postos bandeirados. Um exemplo de como essa situação prejudica o consumidor final: desde maio, o preço médio da gasolina nas refinarias caiu R$ 0,25 por litro. Já o consumidor final só viu cair R$ 0,03 por litro. A diferença ficou no bolso das distribuidoras. A ANP ficou mais alerta sobre o setor. A conferir

Vem pro carro 2

Estacionamento e a sede pegam fogo com a revelação da Coluna de que o presidente de um banco federal foi flagrado em saliência com funcionária dentro de carro oficial.

Cine Garagem

Já tem investigação, e o caso fica mais sério: o chefão mandou recolher, no dia seguinte, todos os vídeos das câmeras de vigilância. Segue a novela.

Intensivão

O coordenador do GT do Licenciamento Ambiental, deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), entrou em estudos. “Único que não sabe o que tá fazendo aqui sou eu!”, confessou.

Ilações

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) se queimou com o ministro Sérgio Moro na audiência da CCJ. Inventou que ele fez media training de R$ 180 mil. A Coluna pediu o nome da empresa e o contrato – que assessoria prometeu enviar, depois recuou.

Publicidade

O marketing do portal The Intercept está forte na Europa. Vários jornais publicaram o furo de reportagem sobre o diálogo de Moro com Deltan Dallagnol. O Diário de Notícias de Lisboa reproduziu farto material e entrevista com Glenn Greenwald.

“Fora da lei”

A fumaça do cigarro do presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara, deputado Fausto Pinato (PP-SP), tem incomodado muita gente que torce o nariz, mas ele não liga. Já foi flagrado até na sala do colegiado, o que contraria norma da Casa.

Mercado em alta

Em tempos de invasões cibernéticas e vazamentos de conversas em aplicativos, chegou ao Brasil o vice-presidente da ST Electronics, Eng Choon Goh, de Singapura. Vai fazer visitas para apresentar soluções de blindagens tecnológicas contra hackers para o Banco do Brasil e Serpro, entre outros potenciais clientes.

Precavido

Com o chefe de olho em suas declarações, o precavido vice-presidente Hamilton Mourão não deve palestrar no Congresso de Jornalismo Investigativo da ABRAJI. Mas sabem quem vai aparecer? O general recém-demitido Santos Cruz vai soltar a língua. Sérgio Moro também confirmou presença. Será de 27 a 29 em SP.

Reforço na ESAP

A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro promoveu o I Painel Internacional de Direito Constitucional da ESAP (Escola Superior de Advocacia Pública), com juristas de brasileiros e estrangeiros. Serão outros cinco seminários até fim do ano.

Deixe seu comentário: