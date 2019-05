Divisão Brasil da Arcos Dorados registra crescimento maior que o setor no 1º trimestre de 2019

A divisão Brasil da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s do mundo, registrou um crescimento de vendas comparáveis de 6,8% no 1º trimestre de 2019, acima da inflação do período e quase o dobro do crescimento do mercado. Com esse resultado, as receitas também tiveram uma significativa alta, ficando 8,6% maiores em comparação ao mesmo período do ano passado, e o EBITDA ajustado registrou um aumento de 12,1%, considerando moeda constante.

De acordo com a companhia, os consumidores responderam positivamente às ações de marketing, mais alinhadas ao momento macroeconômico e perfil de consumo, sendo convertidas em aumento do volume de vendas. “Conseguimos capturar nos primeiros três meses do ano os benefícios da estratégia implementada no final de 2018 para aumentar o volume de vendas, ao mesmo tempo em que mantivemos os custos controlados. Essa equação de valor, alinhada à preferência do consumidor pela nossa marca, contribuiu para os sólidos resultados”, explica Paulo Camargo, Presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados.

Principais números

As receitas cresceram 8,6% sobre o mesmo período do ano anterior, em moeda constante;

O EBITDA cresceu 12,1% em moeda constante;

O crescimento de 6,8% das vendas comparáveis do sistema McDonald’s no Brasil ficou acima da inflação do período e do crescimento do setor;

A Arcos Dorados encerrou o trimestre com 968 restaurantes no Brasil, incluindo mais de 120 restaurantes com o novo conceito global, Experience of the Future (EOTF).

