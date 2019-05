Divulgado calendário de pagamento dos servidores gaúchos em maio

As datas dos pagamentos de salários dos servidos do Rio Grande do Sul foram divulgadas nesta quinta-feira (30). Conforme o calendário informado pelo governo do estado, o pagamento seguirá sendo feito em datas diferentes, conforme os rendimentos.

Servidores com salários líquidos de até R$ 1.100,00 serão pagos nesta sexta (31). Já quem recebe até R$ 3.500,00 terá os créditos depositados somente no dia 11 de junho. Os vencimentos de até R$ 8.000,00 serão pagos em 13 de junho e, no dia 19, receberá quem tem salário de até R$ 12.000,00.

Os demais funcionários públicos do executivo gaúcho serão pagos até o dia 21 de junho, conforme estimativas do Tesouro do Estado.

Outros pagamentos

Também nesta sexta-feira será paga a quinta parcela do 13º salário de 2018, no valor de aproximado de R$ 130 milhões. Já na terça (4) ocorrerá o pagamento dos celetistas.

De acordo com o governo, os contracheques dos ativos, inativos e pensionistas estão disponíveis no Portal do Servidor (RHE) e somam 342.119 mil vínculos e valor líquido de R$ 1,2 bilhão.

