Dmae conclui obras e avenida Praia de Belas será liberada na capital

Desde o dia 13 de julho, o trecho entre as ruas Rita Lobato e André Belo, na avenida Praia de Belas, está recebendo obras do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A última etapa, uma repavimentação asfáltica, afetava o trânsito, provocando desvios. Porém, após 9 dias, a obra foi concluída nesta segunda-feira (22) e, a partir desta terça (23), o fluxo será normalizado, inclusive, no trajeto dos ônibus.

Os agentes de trânsito estarão no local desde as primeiras horas da manhã para orientar os motoristas e garantir a volta da normalidade na circulação de veículos. A liberação será informada pelo Twitter da @EPTC_POA.

No serviço, devido ao mau tempo, foi utilizado material asfáltico especial visando a dar trafegabilidade normal no trecho em menor prazo.

