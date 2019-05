Doações para a Campanha do Agasalho

A Unimed Porto Alegre entra como parceira da Campanha do Agasalho 2019 da prefeitura. O início oficial da participação será nesta quinta (30), quando começa a Feira da 36ª Maratona Internacional de Porto Alegre, no Jockey Club (avenida Diário de Notícias, 750). No Espaço Unimed da Feira, os atletas e o público presente poderão levar itens e depositar na caixa de doações que estará no local.

