O Cine Iberê recebe no dia 04 de agosto a curadora e pesquisadora em filosofia, estética e critica de arte, Virginia Aita, na sessão comentada de “Daniel Senise: A Construção da Ausência”, documentário sobre um dos mais emblemáticos pintores da chamada “Geração 80” no Brasil. Com direção de Cacá Vicalvi, o filme discute os problemas da pintura na cultura contemporânea.

