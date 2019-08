Um cinegrafista, de 43 anos, e um empresário, de 56 anos, morreram no último mês, em Santos (SP), em decorrência da criptococose, conhecida como “Doença do Pombo”. Os sintomas apresentados pelos dois homens eram semelhantes: intensa dor de cabeça, tonturas, febre, além de falta de ar e cansaço. Em algumas situações, as pessoas podem confundir os sinais da doença com gripe forte.