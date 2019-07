Dois assuntos: Santiago do Chile e os volantes do futebol

Os dois assuntos não estão conjuminados. Apenas quero escrever sobre eles. Vale a pena visitar Santiago de Chile. E volantes fazem mal ao futebol.

A economia chilena, pelo que vi, está indo bem, embora o problema da privatização das aposentadorias, que prejudica centenas de milhares de viejitos. Quinta houve aprovação de alterações no sistema.

O salário mínimo é o dobro do brasileiro. Claro que as coisas são mais caras em Chile. Muitas livrarias e shoppings luxuosos. Claro que estou falando de Santiago, a capital. Não fui para a periferia. Portanto, minha visão é apenas superficial. Não posso fazer de meu raciocínio de varejo, a análise do atacado. Apenas recomendo a visita.

E cuidado com os taxistas. Solução: só Uber. Que custa a metade do preço. E o Uber black tem carrões. Tomei vinho Alma Viva. Recomendo os restaurantes Ozaka, Rubaiat (que também tem em São Paulo) e La Mar. Mas há bons restaurantes nos hotéis, como o do Regal Pacifico.

Bom passeio. Parte ruim, mesmo? Os trancones (engarrafamentos). Os responsáveis pelo trânsito de Santiago fizeram estágio na EPTC. E os engenheiros de tráfego se formaram em EAD. Como os de Porto Alegre. Quinta-feira, 18, 19 h, levei 55 minutos para andar 6 km. De Uber.

Futebol e os volantes – de como Felipão nada aprendeu com os 7×1

Gosto de discutir futebol com meu amigo Ricardo Wortmann, inventor da sigla IVI – Imprensa Vermelha Isenta.

Depois dos jogos desta semana da Copa do Brasil, ele pergunta: quem sobrevive ao Texas (o Estado RS é como o Texas – só chutão e a imprensa adora volante que suja o calção de barro e dá bico, além de serem apaixonados por centroavantes aipim – fincado na área).

O fiasco ficou por conta de Felipão. Nada aprendeu com os 7×1 contra a Alemanha. No Palmeiras, tem um elenco caríssimo e joga texanamente. Cúmulo: tirou o Lucas Lima e botou um volante, o Moisés. E tem o Felipe Melo. Argh. 0 “9” fincado do Felipão não ganhou uma bola do Moledo. Felipão Texano só tirou o “9” aos 35 minutos do segundo tempo quando botou um jogador mais rápido e mais leve. Castigo: desclassificação.

Mano Menezes foi com um 3 x 0 contra o Atlético… e voltou com um 3 x 2. Com o goleiro Fábio operando milagres. Esse Mano. Ele é quem deixava Anderson no banco.

Já Roger desaprendeu futebol. Escutou demais um certo programa de esportes em potente rádio gaúcha. Que adoram SINPOF (sindicato do pontinho fora; a tese é “voltar vivo”) Lá onde gostam de Celso, o Rooth (Celso treinador raiz). Era o Roger Guardiola. Virou Roger Rooth.

Jogou com todos atrás da linha da bola…com dois volantes que batiam até na mãe. Quando não tinha mais o que fazer meteu 2 aipins na área e bola para o grandão… Perdeu, Roger texano.

Por fim, o Odair Maionese e seus jogadores pareciam enlouquecidos. Chuveirinho foi a única estratégia. Claro, com o Juiz Dalessandro apitando. Até que o árbitro se irritou.

Espero que, na próxima fase contra o Atletico-PR, o Grêmio não dê uma de Felipão ou de Roger. Se o primeiro jogo for em Curitiba e jogar só para voltar vivo, corre o risco de ficar de fora. Bom, só falta agora o Grenal ser de reservas. Os jogadores, que ganham miséria por mês, estão exauridos. Normal usar os reservas. Afinal, ambos, Grêmio e Inter, odeiam o Brasileirão. Só que um dos dois não vai ganhar a Copa do Brasil. Logo, 50% da estratégia está errada. A ver. Pode ser que Grêmio ganhe a CB e o Inter a LA ou vice-versa. Ruim é nenhum dos dois ganhar nada e chorarem por terem desdenhado, mais uma vez, do Brasileirão.

