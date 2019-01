Dois homens foram detidos após a explosão de um carro-bomba no sábado (19) em Londonderry, Irlanda do Norte. A polícia atribuiu o ataque a um grupo republicano dissidente. Os dois suspeitos têm cerca de 20 anos, anunciou a Polícia da Irlanda do Norte. Investigadores acreditam que o “novo IRA”, braço dissidente do IRA, esteja por trás do ataque.