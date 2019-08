O dólar registrou nesta quinta-feira (15) a maior queda diária em um mês, caindo abaixo da marca de 4 reais, com investidores ajustando o preço do câmbio diante da perspectiva de injeção direta de liquidez dentro do novo modelo de atuação do Banco Central. O dólar à vista BRBY fechou em queda de 1,24%, a 3,9903 reais na venda. É a maior desvalorização diária desde 10 de julho.

