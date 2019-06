O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (14), após declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, num dia já negativo no exterior. Dados fortes dos Estados Unidos também concentraram atenções, em dia marcado por protestos contra as mudanças. A moeda norte-americana fechou em alta de 1,19%, vendida a R$ 3,8996. Na máxima da sessão até o momento chegou a R$ 3,9135.

Deixe seu comentário: