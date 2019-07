O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (29), em semana importante de decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) e Banco Central do Brasil, com os mercados ainda de olho nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China. A moeda norte-americana terminou o dia em valorização de 0,29%, vendida a R$ 3,7830.

