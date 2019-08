O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (12), com os investidores evitando tomar riscos em meio à disputa comercial entre Estados Unidos e China e também à volatilidade no mercado argentino. A moeda norte-americana terminou o dia em alta de 1,1%, vendida a R$ 3,9833. Foi o maior patamar de fechamento em três meses. Na máxima do dia, o dólar chegou a R$ 4,0127.

