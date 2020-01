Notas Brasil Dólar fecha em alta

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

O dólar subiu nesta segunda-feira (27), num dia de ampla aversão a risco nos mercados globais diante do crescente medo relacionado à propagação do coronavírus na China. A moeda norte-americana avançou 0,60%, a R$ 4,2092. Na máxima do dia, chegou a R$ 4,2313. É o maior patamar de fechamento desde 2 de dezembro do ano passado (R$ 4,2157).

