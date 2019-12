O dólar recuou nesta quarta-feira (11), numa sessão marcada pela decisão do Fed de manter os juros nos Estados Unidos e pela expectativa com a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) no Brasil. A moeda norte-americana encerrou vendida a R$ 4,1179, em queda de 0,73%. Na mínima, marcou R$ 4,1092.