O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (10), após declarações do chefe do Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, e com expectativas de que a reforma da Previdência fosse votada no plenário da Câmara dos Deputados. A moeda norte-americana caiu 0,99%, a R$ 3,7563, menor valor desde fevereiro.

