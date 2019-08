O dólar fechou em queda em relação ao real nesta quarta-feira (21). O dia foi marcado pelo início da nova forma de atuação do Banco Central no mercado de câmbio, com leilão à vista de dólares, e pela divulgação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, o banco central dos EUA. A moeda norte-americana terminou a sessão em queda de 0,53%, a R$ 4,0296.

