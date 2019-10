O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (2), após subir a R$ 4,18 no início da sessão, com o mercado avaliando a conclusão da aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência no Senado, e monitorando o cenário externo em dia marcado por preocupações sobre a desaceleração da economia global. A moeda norte-americana caiu 0,68%, a R$ 4,1342.

