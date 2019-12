Notas Brasil Dólar fecha em queda

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

O dólar fechou em queda no 1º pregão do mês de dezembro, depois de ter acumulado avanço de mais de 5% em novembro e após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer nesta segunda-feira (2) que irá restaurar tarifas sobre importações de aço e alumínio do Brasil e da Argentina. O dólar caiu 0,64%, a R$ 4,2127.

