O dólar comercial fechou a quarta-feira em valorização de 0,19%, cotado a R$ 3,73 na venda. A exemplo do que ocorreu com a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), o desempenho da moeda norte-americana teve como pano-de-fundo as expectativas do mercado em relação ao noticiário do exterior e à espera da aprovação de reformas como a da Previdência.

