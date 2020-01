Economia Dólar sobe e fecha semana a R$ 4,094; Bolsa cai pela 6ª vez seguida

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

A moeda americana acumulou valorização de 0,95% na semana. Foto: Marcos Santos/USP Imagens A moeda americana acumulou valorização de 0,95% na semana. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Após registrar a maior alta diária em mais de dois meses, o dólar comercial voltou a subir e chegou a R$ 4,094 na venda. Com a alta de 0,19% registrada nesta sexta-feira (10), a moeda americana acumulou valorização de 0,95% na semana. O Ibovespa, por sua vez, fechou o pregão em queda de 0,38%, aos 115.503,42 pontos. É a sexta queda consecutiva registrada pelo principal índice da Bolsa brasileira, que acumulou baixa de 1,87% nos últimos sete dias.

O dia foi marcado por um “alívio” generalizado no exterior, com os investidores comemorando a redução das tensões entre Estados Unidos e Irã.

Mais cedo, o presidente Donald Trump disse que vai responder aos ataques iranianos com sanções, e não violência.

No cenário doméstico, influenciaram o câmbio os dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre a inflação de 2019. O índice subiu 1,15% em dezembro, fechando o ano passado com avanço de 4,31%, acima do centro da meta oficial.

