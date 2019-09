O dólar encerrou em leve alta ante o real nesta quinta-feira (26), em dia marcado por acentuada volatilidade no mercado doméstico de câmbio, com agentes monitorando processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e as relações comerciais EUA-China. O dólar à vista teve alta de 0,17%, a R$ 4,1618 na venda.

