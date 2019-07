O real foi a moeda que mais perdeu valor nesta terça-feira (23), perante o dólar entre 34 divisas, em dia que a moeda dos Estados Unidos ganhou força no mercado global e operadores relataram saídas de capital externo do Brasil. O dólar à vista fechou em alta de 0,92%, a R$ 3,7728, nível mais alto desde o último dia 9. As projeções são de que o dólar fique em R$ 3,70 no final deste ano.

Deixe seu comentário: