O dia terá nuvens e instabilidade no Rio Grande do Sul, já que uma frente fria de ar polar ingressa no estado. A chuva será irregular, a ponto de não chover em algumas cidades. O sol aparece com nuvens na maioria das regiões. O vento vira pra Sul e a temperatura cai em quase todo o Estado. Durante a noite, o frio se instala no Sul e na Campanha. Em Porto Alegre, a temperatura varia de 10ºC a 17ºC.

