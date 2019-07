Dono de padaria é morto durante assalto em Vera Cruz

Um assalto acabou vitimando o empresário Everton Luis Schuh, 44 anos, na cidade de Vera Cruz. Everton era diretor de uma padaria que foi assaltada no inicio da tarde deste sábado (13).

De acordo com a Brigada Militar, o empresário foi morto com um tiro na cabeça após ter perseguido um criminoso que tentou roubar o estabelecimento. No local estavam as duas filhas de Everton.

No assalto, os criminosos levaram o dinheiro que estava no caixa. Na rua lateral a padaria estava um veiculo que esperava para a fuga, o empresário correu atrás dos criminosos e foi executado ao alcançar um deles e segura-lo pela roupa.

Everton morreu na hora, e o criminosos conseguiram fugir. Testemunhas afirmam que eles teriam pego a rota RSC-153, Vila Progresso ou Linha Triângulo. A Brigada Militar realiza buscas para encontrar os responsáveis pela morte.

O empresário era querido na cidade e participava de diversas frentes dentro da comunidade de Vera Cruz. Os eventos programados pela Secretaria de Cultura de Vera Cruz para o final de semana foram cancelados.

