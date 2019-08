Dony de Nuccio pede demissão da Globo após envolvimento com banco

O jornalista Dony De Nuccio, apresentador do “Jornal Hoje”, pediu demissão da TV Globo nesta quinta-feira (1º). Na mensagem, Dony De Nuccio anuncia: “Com aperto no coração, solicito meu afastamento do jornalismo”. “Não tinha conhecimento de que os tipos de serviços prestados pela empresa à qual estava ligado contrariavam normas da Globo”, esclarece.

“Olho no retrovisor com alegria e satisfação por toda essa caminhada, e sou muito grato a você e à Globo pela oportunidade que me deram de bater asas, trabalhar duro e voar alto”, prossegue Dony.

A resposta do diretor vem em seguida: “Aceito o seu pedido de demissão com pesar mas, assim como você e pelas razões que você aponta, com a certeza de que é o melhor caminho a seguir”. Dony de Nuccio apresentou o Jornal Hoje pela última vez na última quarta-feira (31).

Outros casos

Os jornalistas e apresentadores da TV Globo Renata Vasconcellos, do “Jornal Nacional”, e Rodrigo Bocardi, do “Bom Dia São Paulo”, também estariam envolvidos na produção de conteúdos internos para o banco Bradesco.

Os nomes dos jornalistas aparecem em contratos com a instituição financeira para prestação de serviços institucionais do banco nos últimos anos. A informação foi revelada pela revista Veja na tarde desta quinta-feira com a divulgação de notas fiscais que comprovam as parcerias.

Bocardi teria recebido o valor de R$ 332 mil do banco em 11 de setembro de 2017. Quatro notas fiscais obtidas pela Veja estão em nome da empresa BOC Produções e Palestras, que seria do jornalista. Nelas, é descrito serviços para a UniBrad (Universidade Corporativa do Bradesco) e conteúdo direcionado para os clientes do banco.

Já Renata Vasconcellos aparece em imagens de uma reprodução de vídeo ao lado de um totem do banco. Nele, está escrito “120 razões para ser cliente”. O Bradesco afirma que “por uma questão de ética e respeito profissional, não comentará contratos firmados com seus fornecedores”.

Procurada, a TV Globo disse que Rodrigo Boccardi “não tem e nem nunca teve uma empresa como a do jornalista Dony de Nuccio: não produz vídeos de nenhuma espécie, não faz projetos de comunicação, não faz vídeos publicitários, não capta clientes e não faz assessoria de imprensa”.

Sobre Renata, a emissora afirmou que a apresentadora não lembra precisamente de quando foi a participação no vídeo interno ao qual às fotos se referem, “mas estima que deve ter ocorrido há oito ou dez anos”. Diz também que Renata “apenas foi contratada como apresentadora para um trabalho voltado a funcionários”.

A TV Globo continuou: “Ciente agora de que persistem em alguns dúvidas sobre como agir diante de convites, a emissora informou que em breve um comunicado reiterará o que é proibido e o que não é, em detalhes, levando em conta a era digital em que vivemos”.

