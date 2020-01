Celebridades Duda Reis sensualiza ao posar com body decotadíssimo e fã faz comparação: “A Barbie está diferente”

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

Duda Reis posou sensual e conquistou elogios. Foto: Reprodução/Instagram Duda Reis posou sensual e conquistou elogios. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Solteira desde o término do namoro com Nego do Borel, Duda Reis aproveitou a tarde desta sexta-feira (24) para compartilhar mais um de seus cliques sensuais.

No Instagram, a atriz “investiu” no carão ao posar com body preto de renda. “Seja reconhecido pela sua gentileza”, escreveu Duda na legenda que acompanhou a imagem.

No espaço reservado para os comentários, os fãs fizeram questão de tecer muitos elogios para ela. “Você é maravilhosa”, escreveu uma. “Essa mulher não existe, senhor”, afirmou outra.”Fada”, concluiu um terceiro.

Teve também quem optou por comparar a modelo com uma personagem famosa dos desenhos animados. “A Barbie está diferente, né”, brincou um internauta.

Namoro com Nego do Borel

Nego do Borel e Duda Reis assumiram o relacionamento em fevereiro de 2019, após vários boatos sobre um suposto affair entre os dois. A novidade foi confirmada aos fãs quando o cantor publicou uma foto com a loira. “Fechamento”, escreveu na legenda da publicação. Em dezembro do mesmo ano, o casal decidiu colocar um ponto final na relação.

