Brasil tem dois cortes no atletismo para os Jogos Pan-Americanos de Lima. Núbia Soares, do salto triplo, e Paulo Sérgio Oliveira, do salto em distância, estão lesionados e não conseguirão se recuperar a tempo de competir no Peru. Uma ressonância magnética apontou uma lesão no tendão de Aquiles da atleta. Núbia volta ao Brasil para começar o tratamento.

