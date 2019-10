Duplicação da ERS-239 ampliará rota entre Serra e Região Metropolitana

A duplicação da ERS-239, em Taquara, está nas últimas etapas. Com mais de 70% dos serviços concluídos, a obra de 2,6 quilômetros – que vai do entroncamento com a ERS-020 até o início da ponte sobre o arroio Tucanos – deve ser entregue até o fim deste ano, e ampliará a rota entre Serra e Região Metropolitana.

A obra da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) – vinculada à Secretaria de Logística e Transportes – passa por serviços de terraplenagem e pavimentação. O trecho contará com uma passagem inferior ligando as ruas Oswaldo Aranha e Nilo Dias.

“Investir em estradas é aproximar pessoas e favorecer investimentos em nosso Estado”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Com este trecho duplicado, a ERS-239 ampliará sua importância para o transporte de pessoas e produtos e como rota turística.”

Segundo o diretor-presidente da EGR, Urbano Schmitt, a intervenção vai melhorar e ajudar a desenvolver a região, facilitando também uma das rotas utilizadas por quem se desloca da Região Metropolitana em direção à Serra.

O investimento na duplicação da ERS-239 é de R$ 10,1 milhões. Os recursos são provenientes da praça de pedágio de Campo Bom.

Deixe seu comentário: