Dúvida: Patrick sente a coxa esquerda em último treino do Inter, antes da final

No último treino antes da final da Copa do Brasil, Patrick vira dúvida para a decisão. O volante sentiu a coxa no trabalho realizado com portões fechados no estádio Beira-Rio. A informação é da reportagem da Rádio Grenal.

O meia Patrick sentiu a coxa na atividade realizada nessa terça-feira (17), com portões fechados. Contudo, o volante é apenas dúvida e ainda não está descartado para a decisão. Vale destacar que D’Alessandro também sente um desconforto muscular e é dúvida para o jogo desta quarta (18), 21:30.

A provável escalação do Inter tem: Marcelo Lomba; Bruno, Moledo, Cuesta, Uendel; Lindoso, Edenilson, Patrick (Nonato); Nico, D’Alessandro (W. Silva), Guerrero.

